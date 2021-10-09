Marco Antônio comemora vitória importante do Botafogo: ‘Estamos no caminho certo’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o CRB por 2 a 0, no Nilton Santos, pela Série B. A vitória foi muito importante para a equipe que avançou para a segunda colocação da tabela, com 51 pontos. Autor do primeiro gol da partida, Marco Antônio comemorou o resultado positivo e a boa atuação.> Confira a tabela e os jogos da Série B

- Estou muito feliz com meu desempenho, pois consigo ajudar a equipe da melhor forma, que é vencendo. Estamos no caminho certo e cada vez mais próximos do nosso objetivo - exaltou o meia.

Marco Antônio é peça fundamental do elenco do Botafogo. O meia só ficou fora de uma partida nesta Série B, por conta de um desconforto muscular. O jogador já acumula 5 gols marcados na competição e é o terceiro artilheiro da equipe na temporada, atrás de Chay e Navarro.

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