Marco Antônio, Carli e meio-campo: saiba o que ficar de olho no Botafogo contra o Goiás

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Vale muito: o Botafogo visita o Goiás nesta às 21h30 nesta terça-feira na Serrinha em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O Alvinegro, vice-líder, enfrenta o Esmeraldino, 4º colocado, e pode até mesmo ser líder dependendo da combinação de resultados. O LANCE! mostra o que ficar de olho no Glorioso neste duelo. + Adversário do Botafogo, Goiás teve instabilidade recente e é a melhor defesa da Série B

Marco Antônio: o lado direito da defesa é o ponto fraco do Goiás. Ainda mais sem poder contar com Apodi, suspenso, o Esmeraldino terá ainda mais problemas por ali, improvisando um meia na posição. Marco Antônio - ou quem atuar pela esquerda - deve ser fundamental para o funcionamento do jogo do Botafogo.

Carli: o Goiás está em uma sequência de novos jogos seguidos marcando na Serrinha. O Esmeraldino mostra uma singela evolução atuando dentro de casa - não à toa, as últimas duas vitórias vieram no local. Será mais um teste para o zagueiro do Botafogo, que vive a maior de partidas como titular em 2021.Desempenho: apesar da vice-liderança, as atuações do Botafogo caem de forma considerável quando o time está longe do Rio de Janeiro. O Alvinegro vem de quatro jogos sem vencer fora dos próprios domínios - duas derrotas e dois empates.

Meio-campo: Elvis é a chave do Goiás. Com nove assistências - líder no quesito nesta Série B -, o camisa 10 é o responsável por ligar o ataque esmeraldino no campo ofensivo. Parar o atleta significa, de certa forma, desacelerar o Alviverde, algo que deve ser discutido pelos volantes do Alvinegro.