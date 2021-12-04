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  • Márcio Braga pede continuidade de Landim, mas afirma: 'Muito dirigente amador no futebol do Flamengo'
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Márcio Braga pede continuidade de Landim, mas afirma: 'Muito dirigente amador no futebol do Flamengo'

Ex-presidente esteve na Sede da Gávea, neste sábado, e participou da eleição do Flamengo para o triênio 2022/24...
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Publicado em 

04 dez 2021 às 13:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 13:05

Presidente histórico do Flamengo, Márcio Braga esteve na Sede da Gávea nesta manhã e votou nas eleições presidenciais do clube. O ex-mandatário declarou apoio à continuidade da gestão de Rodolfo Landim, que concorre à reeleição, mas fez uma ressalva: "tem muito dirigente amador no futebol do Flamengo".- Eu gosto dessa festa da democracia. Eu gosto de eleição, e está indo muito bem. Temos bons candidatos. A perspectiva é de termos a reeleição do Rodolfo Landim, que está fazendo um excelente mandato. É dar continuidade a isso. Os demais precisam pensar em 2024 - afirmou Márcio Braga, antes de completar:
- Acho que tem muito amador no futebol. Eu acho que tem muito dirigente amador no futebol do Flamengo. É preciso descer mais fundo na profissionalização do futebol - finalizou Márcio Braga, neste sábado, na Gávea.
Além de Rodolfo Landim (Chapa Roxa), três nomes concorrem ao cargo de presidente do Flamengo no triênio 2022/24: Marco Aurélio Asseff (Chapa Azul), Walter Monteiro (Chapa Ouro) e Ricardo Hinrichsen (Chapa Branca).
Crédito: MárcioBraga,presidentehistóricodoFlamengo,naSededaGáveanestesábado(Foto:MatheusDantas

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