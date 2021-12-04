Márcio Braga pede continuidade de Landim, mas afirma: 'Muito dirigente amador no futebol do Flamengo'

Presidente histórico do Flamengo, Márcio Braga esteve na Sede da Gávea nesta manhã e votou nas eleições presidenciais do clube. O ex-mandatário declarou apoio à continuidade da gestão de Rodolfo Landim, que concorre à reeleição, mas fez uma ressalva: "tem muito dirigente amador no futebol do Flamengo".- Eu gosto dessa festa da democracia. Eu gosto de eleição, e está indo muito bem. Temos bons candidatos. A perspectiva é de termos a reeleição do Rodolfo Landim, que está fazendo um excelente mandato. É dar continuidade a isso. Os demais precisam pensar em 2024 - afirmou Márcio Braga, antes de completar: