Márcio Baby, ex-jogador do Fluminense, é hospitalizado no Rio após ser baleado em assalto

Crédito: Márcio Baby foi jogador do Fluminense na década de 1990. Reprodução/Internet

O ex-jogador do Fluminense Márcio Baby foi internado nesta terça-feira, após ser baleado em uma tentativa de assalto no bairro da Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as informações apuradas pela "TV Record", Márcio foi levado para o Hospital Getúlio Vargas - localizado no mesmo bairro do incidente.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaApós o ocorrido, o ex-atleta foi operado e está internado no CTI. Porém, segundo a direção do hospital no qual Márcio foi levado, o paciente apresentou estado de saúde estável após a cirurgia de emergência. A informação da situação do ex-zagueiro foi dada pelo "GE".

Em nota, a Polícia Militar disse que o 41º BPM (do bairro de Irajá), responsável pela região onde Márcio foi baleado, não foi acionado para a ocorrência, no entanto, militares do 16º BPM (do bairro de Olaria) foram chamados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde a esposa do ex-atleta do Flu contou sobre a tentativa de assalto. De acordo com a "TV Record", o fato aconteceu em um bar e os assaltantes conseguiram fugir do local.