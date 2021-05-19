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futebol

Marcinho quer ser o 'dono' do meio de campo do Cruzeiro na Série B

Ainda devendo o futebol dos tempos de Sampaio Corrêa, o meia diz estar preparado para conduzir a Raposa rumo ao acesso...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:01
Desde que chegou do Sampaio Corrêa, onde teve uma boa participação na Série B de 2020, o meia Marcinho gerou expectativa na torcida do Cruzeiro de que poderia ser um “maestro” da equipe em 2021. E, mesmo sendo titular na maioria dos jogos, atuando em 14 jogos, sendo 12 no Mineiro e mais dois na Copa do Brasil, o jogador de 25 anos ainda não conseguiu se consolidar como dono da posição, Esse cenário de instabilidade precisa ser mudado, na visão do meia, para que ele esteja apto a comandar o meio de campo da Raposa na Série B do Brasileiro. Marcinho disse, no vídeo acima, que está pronto para o desafio. Confira. Marcinho diz estar pronto paa comandar o meio de campo do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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