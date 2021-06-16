Marcinho fica fora da relação do Botafogo e não joga contra Londrina, pelo Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mudanças na lista de relacionados. Marcinho não foi relacionado pelo Botafogo para a sequência de viagens do Botafogo visando as partidas contra Londrina, nesta quinta-feira, e Náutico, no domingo - respectivamente no Estádio do Café e no Arruda. A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede".

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O meio-campista ficou fora da relação por opção técnica de Marcelo Chamusca, que tem um número limitado de jogadores a serem chamados por partida. O elenco do Botafogo viajou à Região Sul na noite de terça-feira e já está em Londrina, palco da partida.

Marcinho ficou no Rio de Janeiro, assim como Cesinha, também fora por opção técnica. Isto, vale ressaltar, não impede que os dois - ou qualquer outro atleta que ficou fora da relação - sejam chamados às pressas para a partida contra o Náutico, no próximo domingo.