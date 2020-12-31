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Marcinho, do Botafogo, é suspeito de atropelar casal no Rio de Janeiro; homem morreu

Acidente ocorreu no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira; polícia procura lateral-direito para prestar depoimento sobre o acontecimento...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 16:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O ano de 2020 pode terminar com uma notícia negativa para Marcinho, lateral do Botafogo. O jogador é apontado pela polícia como um dos suspeitos de ter atropelado um casal no Recreio, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira. A informação foi publicada pela revista "Época" e confirmada pelo LANCE!.
Os professores Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares tentavam atravessar a rua quando foram atropelados por um Mini Cooper que é apontado por ser de Marcinho. O homem morreu e a mulher tem ferimentos. O motorista fugiu do local do acidente sem prestar nenhum tipo de acidente.
O veículo foi apreendido no local e a mulher levada para um hospital. Procurado pela reportagem, o Botafogo não se posicionou pela falta de informações concretas.
A polícia, agora, busca Marcinho para dar um depoimento sobre o acidente, de acordo com a apuração do L!. Até o momento desta publicação, o lateral-direito ainda não havia sido encontrado para falar com nenhuma delegacia policial.

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