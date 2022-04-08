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futebol

Marcinho, do Athletico-PR, está na mira do Internacional

Lateral-direito está afastado no Athletico-PR por questões disciplinares...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 12:18

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:18

Sem oportunidades após ser afastado no Athletico-PR, o lateral-direito Marcinho, atualmente no Athletico-PR, é alvo do Internacional, indicou o portal 'UOL'. A informação da conta que as partes conversam ativamente onde o empréstimo deve ter duração até dezembro desse ano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSUm dos elementos que colaboram para o avanço das tratativas é o fato de que Paulo Autuori, atual Diretor Técnico do Colorado, conhece o atleta tanto por sua passagem no Botafogo bem como na recente passagem do dirigente pelo Athletico.
Contratado pelo clube paranaense em abril do ano passado, quatro meses após se envolver no atropelamento de um casal no Rio de Janeiro onde o professor Alexandre Silva Lima, de 44 anos, acabou falecendo. O atleta responde por um processo criminal que segue em primeira instância.
Após 54 partidas, oito assistências e dois gols, Marcinho acabou sendo afastado do restante do elenco quando, após a decisão da Recopa Sul-Americana, o clima do atleta com a torcida ficou consideravelmente afetado onde não apenas o erro técnico diante do Palmeiras, mas também o processo judicial, pesam nas críticas.
Crédito: Foto:Divulgação/JoséTramontin/athletico.com.br

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