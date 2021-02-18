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Marcinho diz ter recebido várias propostas, mas explica ida à Raposa: 'Pesou a grandeza do Cruzeiro'

O meia, que defendeu o Sampaio Corrêa na última Série B, ficará no time mineiro até maio de 2022, término do Campeonato Mineiro...
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Publicado em 

18 fev 2021 às 20:21

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:21

O meia Marcinho, de 25 anos, foi apresentado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira, 18 de fevereiro. Ele faz parte do “pacotão” de reforços que a Raposa contratou para esta temporada. Além do meio de campo, o time azul já confirmou a vinda do lateral Alan Ruschel, dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José e dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris. Marcinho disse que teve várias propostas, mas a grandeza do Cruzeiro pesou na sua decisão de aceitar jogar em Minas. Outra observação do jogador foi que ele ajudará a equipe no setor, mas não se considera o camisa 10 do time. Confira nos vídeos a chegada de mais um reforço cruzeirense.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Marcinho chamou a atenção do time celeste pelas boas atuações na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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