Marcinho diz ter recebido várias propostas, mas explica ida à Raposa: 'Pesou a grandeza do Cruzeiro'

O meia Marcinho, de 25 anos, foi apresentado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira, 18 de fevereiro. Ele faz parte do “pacotão” de reforços que a Raposa contratou para esta temporada. Além do meio de campo, o time azul já confirmou a vinda do lateral Alan Ruschel, dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José e dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris. Marcinho disse que teve várias propostas, mas a grandeza do Cruzeiro pesou na sua decisão de aceitar jogar em Minas. Outra observação do jogador foi que ele ajudará a equipe no setor, mas não se considera o camisa 10 do time. Confira nos vídeos a chegada de mais um reforço cruzeirense.