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futebol

Marcinho celebra bom momento desde seu retorno ao Cruzeiro, mas avalia: 'sei que preciso melhorar'

O meia da Raposa destacou também a jogada de bola parada, que tem sido efetiva para a equipe...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:34
O Cruzeiro ganhou uma nova arma para marcar gols com as cobranças de falta e escanteio do meia Marcinho. Contra o Guarani, o jogador esteve presente nos lances que geraram os tentos da Raposa diante do Bugre. Ele afirmou que as “bolas paradas estão definindo gols” para o Cruzeiro. Marcinho voltou a ter destaque na equipe após a saída de Felipe Conceição e chegada de Mozart Santos. Com o atual treinador, é titular e tem feito bons jogos. O meio de campo celebra o bom momento, mas admite que precisa melhorar muito ainda Confira a entrevista do jogador da Raposa nos vídeos da matéria. Marcinho vai dando a volta por cima no Cruzeiro- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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