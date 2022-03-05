Marcílio Dias mostra poder de reação e vence a Chape de virada na Arena Condá

Já classificada para a fase final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense encerrou sua participação na primeira fase sendo derrotada pelo Marcílio Dias, na tarde deste sábado, na Arena Condá. Com os gols saindo ainda na etapa inicial, Perotti abriu para o Verdão do Oeste, porém, Rômulo e Rafael Klein decretaram a virada dos visitantes fechando a conta em 2 a 1.
Com o resultado, o time comandado por Bolivar manteve seus 16 pontos ficando na 5ª colocação, enquanto a equipe comandada por Fernando Tonet, por conta do tropeço, chegou aos 15 pontos ficando na 6ª posição.
Apesar de algumas chegadas antes dos 10 minutos iniciais, poucas foram as vezes que a Chapecoense realmente assustou o goleiro Renan. Entretanto, com o tempo passando, praticamente no lance seguinte, Perotti, aproveitando rebote no chute de Pablo, mandou para o fundo das redes inaugurando o marcador em Chapecó.
MARCÍLIO CHEGA AO EMPATE NA RETA FINAL
Embalado pelo tento marcado, a equipe da Chapecoense mantinha o controle do jogo até a paralisação para a hidratação dos atletas aos 25 minutos. No retorno, o chegou com perigo novamente com Perotti, porém desta vez a tentativa do atacante acabou indo para fora.
Já nos acréscimos dados pela arbitragem, o Marinheiro encontrou seu gol. Aos 45, Rômulo tratou de deixar tudo igual na Arena Condá, levando o empate parcial para os vestiários.
VIRADA DO MARCÍLIO
Buscando o resultado, o técnico do Marcílio, Fernando Tonen, resolveu modificar seu esquema tático inicial colocando PH no lugar de Moisés. Mesmo vendo sua equipe melhorar um pouco, apostou em uma nova troca com o tempo passando, e desta vez viu seu time marcar com Rafael Klein, virando o jogo pra cima do Verdão do Oeste.
CHAPE VAI PARA O TUDO OU NADA
Atrás no marcador pela primeira vez na partida, o time da casa sabia que o tempo seria mais um obstáculo em campo. Apesar de algumas trocas até meados dos 21 minutos, pouco antes de uma nova parada para hidratação dos jogadores, até conseguiu chegar com perigo em duas oportunidades sendo elas com Maranhão e Caio Rangel, mas sem sucesso.
Já na reta final, com direito a novas mudanças, de nada adiante para os mandantes. Mesmo pressionando o adversário em busca de seu gol, não foi o suficiente dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo.FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 1x2 MARCÍLIO DIAS
Data e horário: 05/03/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Heber Roberto LopesAssistentes: Johnny Barros de Oliveira e Deise Genoefa Bellaver
Cartões Amarelos: Moisés, 35'/1ºT; Julinho, 11'/2ºT
Gols: Perotti, 11'/1ºT (1-0); Rômulo, 45'/1ºT (1-1); Rafael Klein, 10'/2ºT (2-1)
CHAPECOENSE: João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Leo e Guilherme Guedes (Maranhão, aos 15'/2ºT); Marcelo Santos (Rafael Holstein, aos 35'/2ºT), Sousa e Marcelo Freitas (Marquinho aos 21'/2ºT); Fernando, Caio Rangel (Tharlis, aos 21'/2ºT) e Perotti (Éderson, aos 15'/2ºT).(Técnico: Bolívar)
MARCÍLIO DIAS: Renan; Marcel (Jonata Machado, aos 7'/2ºT), Rafael Klein, Murilo Henrique e Rômulo (Rubens, aos 28'/2ºT); Moisés (PH, no intervalo), Julinho, Daniel Pereira e Douglas Packer (Ruan, aos 45'/2ºT); Zé Vitor e Klenisson (Guilherme, aos 28'/2ºT).(Técnico: Fernando Tonet)