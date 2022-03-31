Marcílio Dias confirma transferência do atacante Zé Vitor para o Vasco

Em meio à proximidade da estreia na Série B, o Vasco segue ativo no mercado em busca de reforços para as posições carentes de seu elenco. Com isso, o Marcílio Dias confirmou que o atacante Zé Vitor, de 23 anos, deixará a equipe catarinense para assinar com o Cruz-Maltino. Na nota, o Marcílio Dias agradeceu ao jogador pela dedicação e gols que encantaram a torcida. Ele marcou 22 gols em 50 partidas, nove deles na atual temporada, que fez com que o Gigante da Colina se interessasse por seu futebol.

Ele chega para ser uma aposta e disputar posição com Raniel, Figueiredo e Getúlio na frente. Além dele, o Vasco pode anunciar antes da estreia as contratações do atacante Erick, destaque do Ypiranga no Campeonato Gaúcho, o lateral-direito Gabriel Dias, que estava no Cruzeiro, e o uruguaio Carlos de Pena, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

O clube tem até o dia 14 de abril para inscrever jogadores na janela de transferência do primeiro semestre. Ele fechará logo após a estreia do clube carioca na Série B e só irá abrir na segunda quinzena de julho. Por este motivo, o Cruz-Maltino segue presente no mercado e deve anunciar um pacotão.

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A CBF confirmou que a estreia do Vasco na Série B será no dia 8 de abril, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. Em seguida, a equipe terá dois jogos fora de casa com viagens longas. Primeiro, medirá forças contra o CRB, no Rei Pelé, e em seguida, visitará a Chapecoense, na Arena Condá.

Confira a nota na íntegra do Marcílio Dias

O atacante Zé Vitor está de saída do Marcílio Dias. Artilheiro da equipe no Campeonato Catarinense 2022, com nove gols, e vice artilheiro da competição, o atleta está se desligando em definitivo do Clube e vai vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

Com a camisa do Marinheiro, Zé Vitor, de 23 anos, realizou 50 partidas, marcando 22 gols. Os termos do contrato são confidenciais, mas o Marcílio Dias permanece com percentuais do atleta, além de valores estipulados para venda de maiores participações.

O Marcílio Dias agradece a Zé Vitor pelo seu empenho, dedicação e seus gols, que alegraram a torcida Rubro-Anil. Desejamos o maior sucesso possível em sua carreira.