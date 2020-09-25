AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Marcelo Teixeira critica Peres, Rollo e explica processo de impeachment no Santos

Presidente do Conselheiro Deliberativo comandará reunião que votará parecer que indica impedimento do atual mandatário...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 15:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com reunião do Conselho Deliberativo prevista para a próxima segunda-feira (28), o presidente do Egrégio explicou o procedimento seguinte, caso 2/3 dos conselheiros sejam favoráveis ao impedimento de José Carlos Peres, atual mandatário do clube.
- Se aprovado o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, com possível impedimento (de Peres), teremos a obrigação de convocar uma assembleia geral em até 60 dias para associado ratificar ou não - disse Teixeira em entrevista à rádio Bandeirantes nesta sexta-feira (25).Marcelo, que também é ex-presidente santista, criticou as dívidas criadas pela atual gestão e não poupou o vice, Orlando Rollo, absolvido do parecer da CIS, por conta do rompimento que possui com o atual Comitê Gestor.
- Presidente assumiu conhecendo os fatos, porém, de forma surpreendente, não conseguiu realizar todos os trabalhos dentro da expectativa para recolocar o Santos no devido lugar - pontuou Marcelo.
- (Rollo) Deveria exercer direito e dever de auxiliar gestão. Por incompatibilidade entre pessoas, Santos fica prejudicado - completou.
No entanto, Marcelo admite que a situação chegou ao atual ponto, por conta de uma sequência de gestões ruins.
- Dentro da realidade atual, citei fato importantíssimo. Sequência de gestões ruins em avanço patrimonial, financeiro e administrativo. E até de resultados. Se não fosse o trabalho do início do milênio - disse.
- Não é boa ou má gestão, não tem resultados positivos em avanços. Mas culpa não é só dessa gestão - acrescentou.
A atual administração do Peixe se encerrará em dezembro, com eleição prevista para a primeira quinzena do mesmo mês. Embora tenha o direito de tentar a reeleição, Peres não deverá exercer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coleta de lixo
Garis e coletores iniciam paralisação no ES em mobilização nacional
Imagem de destaque
Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncia ao cargo
Câmara de Viana
Prefeituras do ES e IBGE: 38 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados