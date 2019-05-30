Marcelo Salles: interino no Flamengo e rebaixado no Rio Branco

O Flamengo ainda não definiu quem será o novo treinador após Abel Braga deixar o cargo na tarde desta quarta-feira. Enquanto não pinta um novo nome, o interino Marcelo Salles comandará o time rubro-negro. Se é pouco conhecido da maior torcida do país, o mesmo não se pode dizer da torcida do Rio Branco . Isso porque "O Fera", como é conhecido, já treinou o Capa-Preta e as lembranças não são nada agradáveis.

Marcelo Salles no Rio Branco, em 2013, e atualmente no Flamengo Crédito: Bernardo Coutinho e Alexandre Vidal/Flamengo

Ainda em 2013, Marcelo iniciava como treinador e o clube capixaba abriu as portas para o trabalho dele. Os resultados, porém, foram ruins e após oito jogos o Rio Branco acabou rebaixado à Segunda Divisão do Capixabão, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Vitória. O fato ficou marcado por ser o ano do centanário do clube.

O Fera esteve à frente do Rio Branco por apenas oito jogos, onde conseguiu apenas 25% de aproveitamento. É bem verdade que o entregaram um time em frangalhos na época e vindo de quatro derrotas seguidas no Estadual daquele ano. Mesmo com a lembrança amarga, o técnico nunca demonstrou mágoa ou insatisfação com o Rio Branco.