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futebol

Marcelo pode perder Champions para ser mesário em eleições na Espanha

Lateral esquerdo foi titular no primeiro confronto contra o Chelsea na última terça-feira, mas foi convocado para trabalhar na véspera do duelo na Inglaterra...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 10:10
Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, pode perder o segundo jogo da Champions League contra o Chelsea por ter sido convocado para ser mesário nas eleições para a Assembléia de Madri, marcada para a próxima terça-feira. Neste dia, a equipe de Zidane viaja para Londres, uma vez que o confronto está programado para quarta-feira.Segundo o "El Mundo", a equipe merengue já pediu a liberação do jogador, mas ainda não obteve resposta. Caso o brasileiro tenha que trabalhar na véspera do duelo decisivo, ele teria a opção de viajar por conta própria para a Inglaterra e se integrar ao grupo.
> Veja a tabela da Champions League
A participação de Marcelo na partida é tratada com muita importância, uma vez que Mendy, titular do time, está machucado e pode não recuperar para o segundo confronto. Além disso, o elenco conta com a ausência de Sergio Ramos, que também trabalha para estar apto para a semifinal.

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