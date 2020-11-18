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Marcelo Passos diz que foco do sub-23 do Santos é transição para o time principal

Ex-atleta do Peixe assumiu a supervisão técnica da categoria e repetirá parceria com Edinho, treinador da equipe B...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:05

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:05

Crédito: Divulgação/Santos FC
O ex-atacante do Santos, Marcelo Passos, assumiu a supervisão técnica da equipe sub-23 do clube. O profissional estava trabalhando no futebol dos Emirados Árabes e retorna ao Peixe para auxiliar o técnico Edinho, com quem foi vice-campeão brasileiro pelo Peixe, como jogador, em 1995, no comando do time de aspirantes. Entusiasmado com o novo ciclo profissional, Passos garante que o principal objetivo do sub-23 santista está em alçar novos atletas para a equipe profissional.
- O Santos é a minha casa, onde passei boa parte não apenas da minha carreira, mas da minha vida. Fiquei muito feliz com o convite feito pelo presidente Orlando Rollo para retornar à Vila Belmiro e a motivação é total para fazer o melhor trabalho possível e ajudar o clube a manter sua tradição de revelar grandes jogadores”, declarou o profissional de 49 anos de idade - disse via assessoria.
É a segunda passagem de Marcelo Passos na equipe sub-23 do Santos. Entre 2015 e 2018, o ex-jogador também atuou na categoria, na oportunidade auxiliando o ex-treinador Kleiton Lima.

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