Marcelo Moreno supera Crespo e se torna o 3º maior artilheiro da história das Eliminatórias

Crédito: Marcelo Moreno tem 20 gols em Eliminatórias (Divulgação/Federação Boliviana de Futebol

Não teve bola rolando para Brasil x Argentina, neste domingo, mas ainda assim tivemos gol 'brasileiro' nas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo. Marcelo Moreno, filho de pai brasileiro e mãe boliviana, balançou as redes duas vezes na derrota da Bolívia para o Uruguai por 4 a 2 e se tornou o terceiro maior artilheiro da história da disputa. O atacante é o principal goleador da atual edição, com 8 gols marcados.

Nascido em Santa Cruz de la Sierra, o hoje atacante do Cruzeiro chegou à marca de 20 tentos em 49 partidas de Eliminatórias, superando o argentino Hernán Crespo, atual técnico do São Paulo, que marcou 19 vezes em 33 jogos. Agora, apenas o uruguaio Luís Suárez, com 25, e Lionel Messi, com 23, aparecem à frente do centroavante da Raposa no ranking histórico.

Entre os brasileiros, Neymar, Romário e Zico são os principais goleadores com 11 gols cada. O Baixinho, com apenas oito atuações, tem a melhor média do trio - o Galinho, ídolo do Flamengo, entrou em campo 11 vezes, e o craque do Paris Saint-Germain, 19.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DAS ELIMINATÓRIAS