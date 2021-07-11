Marcelo Moreno supera Arrascaeta e vira o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

O período com a seleção da Bolívia parece ter feito bem ao atacante Marcelo Moreno. De volta ao Cruzeiro após mais de um mês fora, o jogador foi um dos destaques do time no empate em 3 a 3 com o Botafogo, neste sábado. O centroavante entrou no intervalo e balançou as redes duas vezes, deixando os mineiros muito próximos da vitória. Um pênalti no fim, bem aproveitado por Chay, no entanto, deixou tudo igual no Estádio Nilton Santos.

Com os dois gols anotados, Moreno chegou à marca de 51 com a camisa cruzeirense, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O boliviano superou o recorde que até então pertencia ao uruguaio Arrascaeta, hoje no Flamengo, que marcou 50 vezes.

Aos 34 anos de idade, Marcelo está em sua terceira passagem pela Raposa. Nas duas primeiras - 2007/2008 e 2014 -, totalizou 45 tentos em 93 partidas disputadas. Desde o seu retorno, no ano passado, porém, a média tem sido mais baixa. Em 39 jogos, o atacante marcou apenas seis gols.

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