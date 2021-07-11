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Marcelo Moreno supera Arrascaeta e vira o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro

Atacante boliviano chegou à marca de 51 gols pela Raposa...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 10:15
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O período com a seleção da Bolívia parece ter feito bem ao atacante Marcelo Moreno. De volta ao Cruzeiro após mais de um mês fora, o jogador foi um dos destaques do time no empate em 3 a 3 com o Botafogo, neste sábado. O centroavante entrou no intervalo e balançou as redes duas vezes, deixando os mineiros muito próximos da vitória. Um pênalti no fim, bem aproveitado por Chay, no entanto, deixou tudo igual no Estádio Nilton Santos.
Com os dois gols anotados, Moreno chegou à marca de 51 com a camisa cruzeirense, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O boliviano superou o recorde que até então pertencia ao uruguaio Arrascaeta, hoje no Flamengo, que marcou 50 vezes.
Aos 34 anos de idade, Marcelo está em sua terceira passagem pela Raposa. Nas duas primeiras - 2007/2008 e 2014 -, totalizou 45 tentos em 93 partidas disputadas. Desde o seu retorno, no ano passado, porém, a média tem sido mais baixa. Em 39 jogos, o atacante marcou apenas seis gols.
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO CRUZEIRO
1º - Marcelo Moreno - boliviano - 51 gols em 132 jogos2º - Arrascaeta - uruguaio - 50 gols em 188 jogos3º - Fernando Carazo - espanhol - 44 gols em 113 jogos4º - Montillo - argentino - 36 gols em 122 jogos5º - Aristizábal - colombiano - 28 gols em 54 jogos

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