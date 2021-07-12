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Marcelo Moreno revela ajuda dos atletas aos funcionários do Cruzeiro que estão sem salários em dia

O clube celeste vem tendo dificuldades em manter os pagamentos de seus colaboradores...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 19:54
Crédito: Moreno está auxiliando os trabalhadores da Raposa ao lado de outros jogadores-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A intensa crise financeira do Cruzeiro tem afetado diretamente seus colaboradores, principalmente os que tem salários menores, em comparação ao elenco do futebol. E, uma forma que alguns jogadores encontraram de ajudar é auxiliar os trabalhadores do clube que estão com os salários atrasados. Essa revelação foi feita pelo atacante Marcelo Moreno em entrevista à ESPN Brasil e confirmada pelo L!. Funcionários que recebem até R$ 2 mil têm uma folha atrasada, enquanto quem ganha um pouco a mais, está com pelo menso dois meses sem receber. - Tem gente que precisa mais do que eu no clube e que está passando por necessidade. Todos os jogadores que podem estão ajudando. Até a diretoria (ajuda). É um momento de aprendizado para todo mundo. Eu confio que o Cruzeiro vai sair desta situação - disse Marcelo Moreno. O atacante comentou que a falta dos vencimentos em dia tem gerado incômodo no elenco de atletas, contando que deixou um contrato milionário na China para jogar no Cruzeiro. Os jogadores não recebem há três meses e ainda existem pendências do ano passado, de parte da folha de outubro e a folha integral do 13º. - Acho que qualquer trabalhador, qualquer funcionário fica chateado quando não recebe. Eu larguei um contrato milionário na China para estar aqui, é por respeito a esse clube e por amor à camisa-comentou Moreno, que rechaça qualquer tipo de “corpo mole” do time nos jogos. - É uma gestão importante para poder quitar os salários de todo mundo. Dá uma confiança maior para o que está vindo, o restante da Série B. Todo mundo precisa trabalhar com um sorriso no rosto. Vai ser interessante se a diretoria puder ajudar todo mundo para que todos possam trabalhar melhor-concluiu.

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