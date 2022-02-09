Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Moreno não se acerta com o Cruzeiro e vai deixar o clube

O jogador e a Raposa não entraram em acordo financeiro e depois de duas temporadas, o atacante sairá da equipe celeste...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 16:43
O atacante Marcelo Moreno vai deixar o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, o jogador postou um vídeo se despedindo da Raposa. Moreno deve seguir para o Cerro Porteño, do Paraguai, que lhe fez proposta e aguardava o sim do centroavante.
Moreno e Cruzeiro não entraram em acordo financeiro, sendo que o jogador está recebia acima do teto salarial proposto pela nova gestão, comandada por Ronaldo.
O atacante chegou até a propor uma redução drástica no salário, mas teria de aceitar também uma redução do seu tempo contratual, que iria até o fuim de 2022. O time azul queria lhe oferecer três meses de acordo, assim como fez com o goleiro Fábio, que não aceitou e deixou o time azul. Agora, as partes trabalham para acerter os trâmites da rescisão contratual. O Cruzeiro tem dívidas com o atacante, e ainda haverá uma negociação sobre o que será feito para sanar a dívida.
Moreno estava na terceira passagem, pelo clube mineiro. Foram 54 jogos, marcando nove gols, sem muito brilho na Raposa, desde que voltou, em 2020. O atacante voltou da China, deixando de ganhar R$ 50 milhões até o fim do contrato com os chineses.
Nesta jornada pelo Cruzeiro, Moreno ficou longe dos bons desempenhos de outros tempos. Entre 2007 e 2008, marcou 21 gols em 33 jogos. No ano de 2014, fez 52 jogos e balançou as redes em 23 vezes.
Crédito: MorenoestavaemsuaterceirapassagempeloCruzeiroDivulgação/BrunoHaddad

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados