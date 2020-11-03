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Marcelo Moreno é convocado pela Bolívia e não joga diante do Guarani

O atacante do Cruzeiro defenderá a seleção do seu país nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nos jogos contra Equador e Paraguai...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 19:16
Crédito: Moreno é um dos principais jogadores da seleção boliviana que tenta ir à Copa do Mundo do Catar-(Divulgação/Seleção Boliviana
O atacante Marcelo Moreno, do Cruzeiro, não estará presente no duelo da Raposa diante do Guarani, pela 21ª rodada da Série B, no dia 9 de novembro. O jogador foi convocado pelo técnico César Farías, da Bolívia, para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Equador e Paraguai. O jogador cruzeirense ainda estará à disposição do clube para o embate diante do Botafogo-SP, sexta-feira, 6, em Ribeirão Preto, na estreia do returno da competição. Marcelo Moreno se apresentará à seleção da Bolívia no sábado, após a partida contra o time paulista. Moreno reencontrou as redes pelo Cruzeiro, marcando um dos gols da vitória celeste sobre o Paraná, por 2 a 0, na última sexta, no Mineirão.

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