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Marcelo Moreno é convocado pela Bolívia e ficará mais de um mês longe do Cruzeiro

O jogador disputará jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e também a Copa América...
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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:43

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:43

Crédito: Moreno ficará de fora de vários jogos da Raposa na Série B do Brasileiro-(Divulgação/Seleção Boliviana
O atacante Marcelo Moreno, do Cruzeiro, foi novamente convocado pela Seleção Boliviana. O jogador cruzeirense ficará à disposição do técnico César Farías a partir do dia 22 de maio, quando a esquadra iniciará a preparação para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa América.
O primeiro desafio da Bolívia será contra a Venezuela, em La Paz, no dia 3 de junho. Já o segundo duelo acontecerá no dia 8 do mesmo mês, diante do Chile, em Santiago. Os dois compromissos serão pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que vale vaga na Copa do Mundo de 2022, do Catar. Depois disso, o goleador celeste e seus companheiros de seleção iniciarão a disputa da Copa América, que começa em 13 de junho. A Bolívia está no grupo A, que também conta com Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. No total, o jogador da Raposa ficará 45 dias longe da Toca da Raposa, perdendo várias jogos da equipe pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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