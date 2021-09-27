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Marcelo Moreno é chamado pela seleçáo da Bolívia e ficará fora do Cruzeiro na Série B

O jogador da Raposa é artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo com oito gols...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 19:44
Crédito: Moreno vai ajudar mais uma vez a seleção do seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo-(Divulgação/Federação Boliviana de Futebol
O atacante Marcelo Moreno vai desfalcar o Cruzeiro mais uma vez na Série B. O jogador cruzeirense foi convocado nesta segunda-feira, 27 de setembro, para defender a seleção boliviana em jogos da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Moreno é o principal jogador do time boliviano comandado por César Farías, sendo o artilheiro das Eliminatórias com oito gols. Ele está em uma lista de 53 pré-convocados, mas dificilmente não será chamado. Assim, o jogador do time mineiro perderá a partida contra o Coritiba, no dia 8 de outubro, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B. A Bolívia vai encarar o Equador um dia antes. O atacante da Raposa pode perder os jogos contra Botafogo, pela 30ª rodada, e Avaí, na 31ª se eles forem confirmados nos dias seguintes aos jogos das Eliminatórias. A CBF ainda não oficializou as datas desses confrontos da Série B, o que pode favorecer o Cruzeiro para ter Moreno em campo nesses jogos importantes. Os bolivianos jogam contra Peru em 10 de outubro e fecham a Data-Fifa no dia 14, diante do Paraguai, em La Paz. A equipe é a penúltima colocada das Eliminatórias, com seis pontos, dois a mais que a Venezuela.

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