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futebol

Marcelo Medeiros pede tranquilidade com a liderança do Inter

Presidente está contente pelo desempenho, mas prefere manter os pés no chão...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 18:02
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Líder do Campeonato Brasileiro e jogando um futebol leve, o Internacional é a grande sensação do momento. Sem vencer o torneio desde 1979, o Colorado de Eduardo Coudet aumenta a expectativa da torcida, que sonha em ver a quebra do jejum.Apesar do clima de animação, o presidente Marcelo Medeiros pede tranquilidade e muito pé no chão para não se enrolar com os tropeços ao longo da competição.
‘Estamos pensando jogo a jogo. E o próximo é o Goiás. Sabemos que a liderança depende de nós, mas sabemos que, em um determinado momento, teremos um tropeço e até podemos perder a liderança, pois é uma competição de 38 rodadas e estamos na nona. O trabalho tem que ser sério, consistente e temos que repetir o desempenho. Pela intensidade das partidas, temos que ter muito cuidado para não ter lesões musculares’, afirmou.
Com 20 pontos no Brasileirão, o Inter volta a campo no domingo, quando encara o Goiás, na Serrinha.

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