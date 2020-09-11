Marcelo Medeiros pede tranquilidade com a liderança do Inter

Líder do Campeonato Brasileiro e jogando um futebol leve, o Internacional é a grande sensação do momento. Sem vencer o torneio desde 1979, o Colorado de Eduardo Coudet aumenta a expectativa da torcida, que sonha em ver a quebra do jejum.Apesar do clima de animação, o presidente Marcelo Medeiros pede tranquilidade e muito pé no chão para não se enrolar com os tropeços ao longo da competição.

‘Estamos pensando jogo a jogo. E o próximo é o Goiás. Sabemos que a liderança depende de nós, mas sabemos que, em um determinado momento, teremos um tropeço e até podemos perder a liderança, pois é uma competição de 38 rodadas e estamos na nona. O trabalho tem que ser sério, consistente e temos que repetir o desempenho. Pela intensidade das partidas, temos que ter muito cuidado para não ter lesões musculares’, afirmou.