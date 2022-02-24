Marcelo Fernandes valoriza vitória do Santos e fala sobre a chegada de novo técnico

O Santos venceu o Salgueiro na noite desta quarta-feira por 3 a 0 e classificou-se para a 2ª fase da Copa do Brasil. A vitória chegou para amenizar a crise que o clube vem enfrentando nos últimos dias.Após o triunfo, o técnico interino Marcelo Fernandes comentou sobre a classificação do Peixe.- A ansiedade não era tanta, mas sabíamos que era uma final pelo calor do jogo, independente da fase ou não. Resultado ruim no clássico de domingo, não esperávamos. Trabalhamos muito, descanso dos jogadores, da cabeça. Sabíamos que teríamos um jogo difícil. A equipe do Salgueiro não é fácil de se vencer aqui - disse Marcelo, que completou:- Seria um êxito o Salgueiro conseguir a classificação aqui em cima do Santos. Mas a equipe se comportou bem. Exploramos o que estudamos para conseguir nossa vitória.