Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Fernandes se declara ao Santos: 'Clube que amo desde criança'

Ex-jogador do Peixe, Marcelo Fernandes vai dirigir a equipe mais uma vez na noite desta terça-feira diante do The Strongest, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 09:36
Crédito: Ivan Storti/Santos
O auxiliar técnico permanente do Santos, Marcelo Fernandes, abriu o coração e reafirmou o seu amor ao clube. Técnico interino do Peixe desde a saída do argentino Ariel Holan, fez diversos elogios ao clube que defendeu como jogador e como treinador.- Trabalho num grande clube, com profissionais exemplares. Para mim é uma honra ajudar este clube. Tenho um carinho enorme, que amo desde criança e estou à disposição do Santos sempre. Toda vez que tiver essa oportunidade eu vou agarrar com unhas e dentes para ajudar o Santos a conseguir os resultados - afirmou.
Em relação ao jogo desta terça-feira contra o The Strongest, da Bolívia, o treinador espera uma vitória para conseguir virar a chave do clube, que vem passando por momentos difíceis.- A equipe está focada, o clima está ótimo, todo mundo viu. Todos estudando os adversários para não sermos surpreendidos, fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. É um jogo dificílimo, o The Strongest disputa a Libertadores e não é por acaso. E o Santos precisa fazer um grande jogo por tudo que vem fazendo, principalmente nesses últimos jogos, para que definitivamente entremos na competição ao conquistar os três pontos - finalizou Fernandes.
Não é a primeira vez que o treinador assume o comando do alvinegro. Em 2016, após a demissão de Enderson Moreira, assumiu o clube e foi Campeão Paulista daquele ano. Porém, após uma sequência ruim no Brasileirão, voltou ao cargo de auxiliar e Dorival Júnior foi contratado.
Na temporada passada, Marcelo Fernandes assumiu o lugar de Cuca, afastado por COVID-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados