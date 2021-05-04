Marcelo Fernandes se declara ao Santos: 'Clube que amo desde criança'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O auxiliar técnico permanente do Santos, Marcelo Fernandes, abriu o coração e reafirmou o seu amor ao clube. Técnico interino do Peixe desde a saída do argentino Ariel Holan, fez diversos elogios ao clube que defendeu como jogador e como treinador.- Trabalho num grande clube, com profissionais exemplares. Para mim é uma honra ajudar este clube. Tenho um carinho enorme, que amo desde criança e estou à disposição do Santos sempre. Toda vez que tiver essa oportunidade eu vou agarrar com unhas e dentes para ajudar o Santos a conseguir os resultados - afirmou.

Em relação ao jogo desta terça-feira contra o The Strongest, da Bolívia, o treinador espera uma vitória para conseguir virar a chave do clube, que vem passando por momentos difíceis.- A equipe está focada, o clima está ótimo, todo mundo viu. Todos estudando os adversários para não sermos surpreendidos, fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. É um jogo dificílimo, o The Strongest disputa a Libertadores e não é por acaso. E o Santos precisa fazer um grande jogo por tudo que vem fazendo, principalmente nesses últimos jogos, para que definitivamente entremos na competição ao conquistar os três pontos - finalizou Fernandes.

Não é a primeira vez que o treinador assume o comando do alvinegro. Em 2016, após a demissão de Enderson Moreira, assumiu o clube e foi Campeão Paulista daquele ano. Porém, após uma sequência ruim no Brasileirão, voltou ao cargo de auxiliar e Dorival Júnior foi contratado.