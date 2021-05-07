Marcelo Fernandes rebate críticas ao setor defensivo: "Não vamos achar culpados"

O técnico Marcelo Fernandes conversou com a imprensa após a derrota para o Palmeiras, em partida que eliminou o Santos do Campeonato Paulista e colocou o Peixe em sério risco de rebaixamento no estadual. Perguntado sobre os gols sofridos de bola aérea, o treinador viu uma evolução no setor e desconversa sobre possível falha nos gols adversários.- Assim, nos últimos dois jogos tivemos uma evolução muito boa nesse aspecto. E hoje não digo nem que foi bola aérea. Segundo gol do Palmeiras viramos de costa numa cobrança de escanteio e a bola foi baixa no primeiro pau e acabou entrando. Na bola aérea nós melhoramos bastante, logicamente que temos que corrigir, é importante para toda equipe, e vamos trabalhar forte que domingo tem um grande jogo - afirmou o auxiliar.