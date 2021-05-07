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futebol

Marcelo Fernandes rebate críticas ao setor defensivo: "Não vamos achar culpados"

Auxiliar técnico afirma que o sistema defensivo do Peixe é seguro...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Marcelo Fernandes conversou com a imprensa após a derrota para o Palmeiras, em partida que eliminou o Santos do Campeonato Paulista e colocou o Peixe em sério risco de rebaixamento no estadual. Perguntado sobre os gols sofridos de bola aérea, o treinador viu uma evolução no setor e desconversa sobre possível falha nos gols adversários.- Assim, nos últimos dois jogos tivemos uma evolução muito boa nesse aspecto. E hoje não digo nem que foi bola aérea. Segundo gol do Palmeiras viramos de costa numa cobrança de escanteio e a bola foi baixa no primeiro pau e acabou entrando. Na bola aérea nós melhoramos bastante, logicamente que temos que corrigir, é importante para toda equipe, e vamos trabalhar forte que domingo tem um grande jogo - afirmou o auxiliar.
Questionado novamente sobre a segurança que a sua defesa passa, o auxiliar falou duro e justificou que colocou jogadores descansados para evitar jogadas em profundidade.- Santos é seguro, sim. Não vamos achar culpados, muito pelo contrário. Foram bolas nos extremos, que trabalhamos e colocamos novos jogadores e descansado para tentar evitar esse tipo de jogada. Infelizmente aconteceu, não é hora de achar culpado. Dar calma para a molecada, processo de maturação. É um campeonato difícil, jogamos contra uma grande equipe. É ter cabeça no lugar e calma, analisar os detalhes para um grande jogo no domingo.

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