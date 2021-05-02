Marcelo Fernandes nega corpo mole e destaca falta de confiança no Santos

Após o empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino na noite deste sábado, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes destacou o comprometimento dos jogadores com o Santos. Assim como o ex-técnico Ariel Holan publicou em redes sociais, o auxiliar negou uma má vontade do elenco nas últimas partidas.- Não só por mim, mas pelo Santos, Aqui não tem ninguém com corpo mole. É uma má fase e vai passar - afirmou Marcelo Fernandes.

De acordo com o auxiliar, o desempenho no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino pode dar um impulso para a recuperação da equipe na temporada.- A equipe precisa de uma vitória, mas as coisas boas apareceram bem mais nesse jogo e isso vai nos ajudar na sequência para os jogadores conquistarem a confiança. Acho quer estamos no caminho certo - afirmou Marcelo.