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Marcelo Fernandes nega corpo mole e destaca falta de confiança no Santos

Auxiliar técnico elogiou o comprometimento do elenco do Peixe após empate em Bragança...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 11:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após o empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino na noite deste sábado, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes destacou o comprometimento dos jogadores com o Santos. Assim como o ex-técnico Ariel Holan publicou em redes sociais, o auxiliar negou uma má vontade do elenco nas últimas partidas.- Não só por mim, mas pelo Santos, Aqui não tem ninguém com corpo mole. É uma má fase e vai passar - afirmou Marcelo Fernandes.
De acordo com o auxiliar, o desempenho no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino pode dar um impulso para a recuperação da equipe na temporada.- A equipe precisa de uma vitória, mas as coisas boas apareceram bem mais nesse jogo e isso vai nos ajudar na sequência para os jogadores conquistarem a confiança. Acho quer estamos no caminho certo - afirmou Marcelo.

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