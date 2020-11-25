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Marcelo Fernandes exalta elenco do Santos após vitória na altitude

Para o auxiliar-técnico santista, Peixe manteve a proposta de jogo, mesmo após sofrer gol de empate da LDU, na vitória final por 2 a 1, nesta terça-feira (24)...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 07:00
O Santos venceu a LDU (EQU) por 2 a 1, nesta terça-feira (24), em plena altitude de 2.850 metros de Quinto, pelo confronto de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Após a partida, o auxiliar técnico, que comandou a equipe na beirada do campo, exaltou a entrega do elenco, que teve 11 desfalques para a partida.
- O que os meninos fizeram hoje é de tirar o chapéu. Sempre honram a camisa. Fico orgulhoso de participar desse trabalho comandado pelo Cuca. Grupo é muito coeso e determinado. Estratégia era ficar com a bola e termos nossos extremos Marinho e Soteldo. E foi assim com o Marinho, que sofreu o pênalti e conseguimos vencer - disse Fernandes em entrevista coletiva virtual. O Alvinegro saiu na frente logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Soteldo. No entanto, acabou sofrendo o empate no último lance da etapa inicial, após um contra-ataque encaixado pela Liga de Quito. Contudo, para o treinador a estratégia seguida no segundo tempo, quando aos 14 minutos marinho, após uma jogada individual, sofreu um pênalti, que o próprio acabou convertendo, foi a mesma dos 45 minutos iniciais.
- Tivemos a infelicidade do gol no fim do primeiro tempo depois da troca. Voltamos para o segundo tempo com a mesma estratégia, tentando ficar com a posse de bola - afirmou o técnico.
Marcelo Fernandes salientou também o planejamento para a partida. A diretoria santista tentou o adiamento do jogo contra o Athletico-PR, no qual o Santos foi derrotado por 1 a 0, no último sábado (21), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu. A delegação, então, permaneceu em Curitiba após o jogo, viajou para o Equador no dia seguinte, e chegou ao país na segunda-feira (23).
- Preparação foi feita lá atrás. Planejamento de vir no domingo. Tentamos adiar o jogo e não conseguimos, até poderíamos vir mais cedo. Tivemos o surto de covid, foi tarefa difícil. Preparação foi bem pensada há muito tempo, para vir dias antes pela ambientação. E com certeza deu certo - pontuou Marcelo.

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