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futebol

Marcelo Fernandes elogia garotos do Peixe: "Deram muito conta do recado"

Santos entrou contra a Ferroviária com time formado de Meninos de Vila. Para o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, Peixe deve ter o retorno do time principal...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:33
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O empate entre Santos e Ferroviária foi o último jogo do Peixe antes do retorno dos jogadores titulares e da estreia de Ariel Holan. Responsável por comandar o time nesse começo de temporada, Marcelo Fernandes deu entrevista coletiva depois da partida e fez questão de elogiar a garotada."Deram muito conta do recado nesses dois jogos, também na Bahia, sempre que foram requisitados. Essa molecada vale ouro. Ariel está chegando. Muito bom ver o que essa molecada está fazendo. Que estejam sempre motivados para hora que tiveram a chance, agarrem".Entre os garotos que entraram em campo, Marcelo falou especificamente de Ivonei. O meio-campista foi um dos destaques do time. Inclusive foi dele o cruzamento para o gol de Sabino."O Ivonei já jogou de volante, segundo e meia. Ele é muito bom na batida da bola, tem muita técnica. Hoje, jogou de segundo volante e meia por necessidade. Ele sente, pelo muito tempo se jogar, mas deu conta do recado. Grande partida", disse o técnico interino do Peixe.
Com força máxima à disposição, o próximo desafio do Santos é já no sábado. Na data, o Peixe visitará o São Paulo, no Morumbi, às 19h, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

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