Marcelo Fernandes elogia Ângelo e vê garotada do Santos preparada: "Valem ouro"

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O garoto Ângelo, ainda com 16 anos de idade, foi o principal destaque do Santos na partida contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Foram dele as melhores jogadas do time, especialmente no primeiro tempo. O Menino da Vila ganhou elogios de Marcelo Fernandes após a partida.

>> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro- É um menino que vinha galgando seu espaço, com o tempo certo. É tratado como todos os outros, com muita esperança. Tem alto nível de brilho. Foi de encher os olhos o primeiro tempo dele. Sabíamos que na segunda etapa, não só ele, mas outros sentiriam. Estou muito feliz por todos que aqui vieram - afirmou.

Marcelo Fernandes também acredita que a próxima temporada, especialmente o Campeonato Paulista, será de ainda mais oportunidades para os jovens e acredita que eles estão prontos para isso.- Estão tendo uma maturação pela necessidade do clube. Maturação abrupta. São garotos de personalidade. Isso é muito bom para o clube, que passa por momento muito sério financeiro. Essa molecada tem futuro brilhante. Valem ouro. Santos está bem servido. Ariel vai ter um grande grupo na mão para trabalhar. Está sendo tudo programado. Logicamente, ele vai usar. É perfil dele (Holan). Cuca revelou vários garotos da base.