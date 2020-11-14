Marcelo Fernandes dá nota 10 para o Santos e valoriza superação em vitória

Após a vitória do Santos sobre o Internacional por 2 a 0, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, o auxiliar Marcelo Fernandes valorizou a superação do time, que teve 11 desfalques por causa do coronavírus. Além da nota 10 pelo desempenho acima do esperado, ele explicou a estratégia contra Abel Braga.

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Marcelo esteve à frente do Peixe justamente porque o técnico Cuca, o auxiliar Cuquinha e Eudes, e o preparador Omar Feitosa, estão com covid-19.

- Vitória da superação de uma equipe grande, que quer chegar lá em cima. Segunda melhor campanha da Libertadores e em cima no Campeonato Brasileiro. Por tudo que faz Cuca, chegada do presidente que colocada a casa em ordem, do Felipe Ximenes. Vitória de todos. Está no caminho certo, mas é pé no chão. Sábado que vem tem nova batalha - disse.