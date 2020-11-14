Marcelo Fernandes dá nota 10 para o Santos e valoriza superação em vitória

Após a vitória do Santos sobre o Internacional por 2 a 0, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, o auxiliar Marcelo Fernandes valorizou a superação do time, que teve 11 desfalques por causa do coronavírus. Além da nota 10 pelo desempenho acima do esperado, ele explicou a estratégia contra Abel Braga.
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Marcelo esteve à frente do Peixe justamente porque o técnico Cuca, o auxiliar Cuquinha e Eudes, e o preparador Omar Feitosa, estão com covid-19.
- Vitória da superação de uma equipe grande, que quer chegar lá em cima. Segunda melhor campanha da Libertadores e em cima no Campeonato Brasileiro. Por tudo que faz Cuca, chegada do presidente que colocada a casa em ordem, do Felipe Ximenes. Vitória de todos. Está no caminho certo, mas é pé no chão. Sábado que vem tem nova batalha - disse.
- Nossa estratégia surpreendeu o Internacional. Santos sempre marca em cima na Vila Belmiro, mas optamos pela meia pressão. Não foi muito contundente no primeiro tempo, demos mais posse de bola, mas no segundo tempo tentamos arrumar isso. Para marcar saída de bola como fazemos com Cuca... Garotada assimilou bem e fizemos grande jogo. Nota 10, nota mil para o grupo. Todos dão tudo de si - explica.