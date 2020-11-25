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Marcelo Fernandes comemora volta de Alison ao Santos: 'Sou suspeito'

Meia não jogava desde o dia 04 de outubro e voltou a atuar após se recuperar de lesão e Covid-19...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:01

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 08:01
Crédito: Staff images/CONMEBOL
O volante Alison voltou ao time titular do Santos após quase dois meses afastado, por lesão e mais recentemente contaminação ao longo coronavírus. O jogador foi o capitão na vitória santista por 2 a 1 sobre a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, no estádio Casa Blanca, em Quito.
Respeitando a recomendação médica de afastamento por 10 dias, após ter sido contaminado pelo novo coronavírus, o técnico Cuca seguiu fora do banco de reservas e Marcelo Fernandes comandou o Peixe na beirada do campo pelo terceiro jogo seguido. O auxiliar-técnico exaltou o meia e relembrou o início da trajetória de Alison, no qual o próprio treinador participo.
> Confira aqui a tabela da Libertadores- Sou suspeito em falar do Alison. Trabalho com ele desde 2011, subi da base e tenho orgulho dele. Conversei sério com ele. Guardamos ele para esse jogo, trabalhou muito firme. Estávamos preocupados e todo tempo quis ficar em campo. Ele tem identidade, responsabilidade. Conseguimos com a ajuda dele e de todos essa grande vitória - disse Marcelo Fernandes em entrevista coletiva virtual após a vitória.
Com o triunfo, o Alvinegro jogará pelo empate para avançar às quartas de final do torneio continental. O confronto de volta, contra a LDU, acontecerá na próxima terça-feira (01º), às 19h15, na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe encara o Sport, neste sábado (28), pela 22ª rodada do Brasileirão, também na Vila.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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