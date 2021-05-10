Marcelo Fernandes agradece torcida e lamenta fase ruim do Santos: "Envergonhados"

O técnico Marcelo Fernandes fez uma análise sobre o seu trabalho durante o tempo que ficou a frente do clube até a partida deste domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro. O treinador lamentou o Campeonato Paulista ruim que o Santos realizou e mostrou-se aliviado pelo pior não ter acontecido. A vitória contra o São Bento livrou o Peixe do rebaixamento no Paulistão.- Um trabalho importante, que eu me dedico muito. Eu me orgulho muito, porque todas as vezes que somos chamados, sempre demos conta do recado. Sempre respeitei o profissional que estava no comando, no caso o Cuca e depois o Ariel, agora vai ser a mesma coisa com o Fernando Diniz. Estou muito orgulhoso, logicamente não estamos felizes, muito pelo contrário. Não só eu, mas todo futebol profissional do Santos sabe o quanto abaixo nós fomos no Paulista, e não podemos comemorar. Estamos até envergonhados pelo que aconteceu. Eu estive sentado aqui 6 anos atrás Campeão Paulista, e agora com essa com uma sensação diferente, de um lugar que você ama, nasceu, na cidade que você vive de acontecer o pior. Graças a Deus não aconteceu. Agradeço aos jogadores, aos meninos, o estafe... O Santos é grande, o Santos é forte e em segundo algumas vezes. Na segunda jamais - disse.