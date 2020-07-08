Marcelo e 'mais dez': zagueiro se firma como destaque do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Botafogo, agora, foca as atenções para o começo do Brasileirão. O objetivo do treinador Paulo Autuori é trazer o que deu certo nesta primeira parte da temporada e, nos próximos 30 dias livres de treinamento, melhorar ainda mais tais aspectos. Entre esses elementos estão as atuações de Marcelo Benevenuto.

O zagueiro tomou conta da defesa do Alvinegro desde o período de Alberto Valentim, que estava no comando antes da chegada de Autuori. Com as saídas de Gabriel, que retornou ao Atlético-MG no começo do ano, e Joel Carli, com contrato rescindido por questões financeiras, Benevenuto tomou conta do setor de uma forma natural.