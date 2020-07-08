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futebol

Marcelo e 'mais dez': zagueiro se firma como destaque do Botafogo

Com saídas de Gabriel e Joel Carli, zagueiro criado em General Severiano se impõe e toma conta da defesa; Paulo Autuori conta com atleta para funcionamento do sistema defensivo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 09:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Botafogo, agora, foca as atenções para o começo do Brasileirão. O objetivo do treinador Paulo Autuori é trazer o que deu certo nesta primeira parte da temporada e, nos próximos 30 dias livres de treinamento, melhorar ainda mais tais aspectos. Entre esses elementos estão as atuações de Marcelo Benevenuto.
O zagueiro tomou conta da defesa do Alvinegro desde o período de Alberto Valentim, que estava no comando antes da chegada de Autuori. Com as saídas de Gabriel, que retornou ao Atlético-MG no começo do ano, e Joel Carli, com contrato rescindido por questões financeiras, Benevenuto tomou conta do setor de uma forma natural.
Paulo Autuori, atualmente, não enxerga o sistema defensivo do Botafogo sem Marcelo. E, vale ressaltar, é justo pensar assim: o zagueiro é o atleta que mais entrou em campo pelo Alvinegro na atual temporada: 13 vezes em 15 jogos disputados pelo Glorioso - assim como Bruno Nazário e Luís Henrique.

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