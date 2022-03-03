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futebol

Marcelo Cirino não é mais jogador do Bahia

Esquadrão informou em nota oficial que saída do atacante acontece "por motivos pessoais"...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:53

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:53

Depois de apenas oito partidas e dois gols marcados, chegou ao fim a trajetória do atacante Marcelo Cirino no Bahia. A rescisão contratual foi oficializada pelo clube nesta quinta-feira (3) por meio de comunicado emitido nos canais oficiais do Esquadrão. >Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo relatou o clube, Cirino tomou a decisão de encerrar o acordo "por motivos pessoais", tendo sido ele uma das pessoas que estavam mais próximas do local atingido por explosivos no atentado ao ônibus do clube.
Nesta quinta, aliás, se completa exatamente uma semana do triste fato que deixou como principal ferido o goleiro Danilo Fernandes. O arqueiro precisou passar por procedimento cirúrgico diante dos diversos ferimentos na região do rosto, pescoço e membros inferiores.
CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BAHIA
O Esporte Clube Bahia comunica que o atacante Marcelo Cirino não faz mais parte do elenco azul, vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato, que se encerraria no próximo ano, em comum acordo.
A decisão do atleta é por motivos pessoais e acontece uma semana após o atentado a bomba contra o ônibus tricolor. Cirino era quem estava mais próximo do local de entrada do explosivo, atrás do goleiro Danilo Fernandes, que precisou ser hospitalizado e amanhã realizará um procedimento no olho.
O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja boa sorte na sequência da carreira.
Crédito:  (FelipeAlves/Bahia

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