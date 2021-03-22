Marcelo Cabo projeta crescimento do Vasco na temporada: 'Não atingimos ainda nem 50%'; Cano segue fora

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O empate com o Botafogo fez com que o Vasco chegasse a dois pontos apenas no Campeonato Carioca. Em cinco jogos, a equipe ainda não venceu - duas partidas foram com um time sub-22. De todo modo, o técnico Marcelo Cabo prevê que a equipe vá evoluir em todos os aspectos nas próximas semanas.- Hoje, posso dizer que não atingimos ainda nem 50% nem física, nem técnica, taticamente, elenco... podemos ter novidade essa semana. Chegamos cedo no CT, saímos tarde. O Vasco vai contratar, mas temos que ter critério. Acredito que a nossa equipe esteja num estágio muito bom. Precisamos passar de fase na Copa do Brasil - entende o treinador. E completa:

- Precisamos reconstruir, contratar e ter os resultados. O futebol está atípico. Nunca vivemos um momento deste, mesmo para contratar. Precisa ter tranquilidade, equilíbrio e critério para fazer um final de Estadual e início de Série B fortes - finalizou.

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O Vasco encara o Macaé na próxima rodada. O duelo, nesta quarta-feira, será também em São Januário. O treinador afirmou que Germán Cano seguirá fora do time, e outros jogadores também poderão descansar.