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Marcelo Cabo poupa cinco atletas para o duelo contra o Bangu; Jovens são relacionados pela primeira vez

Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano ficam no Rio de Janeiro de olho no jogo contra a Tombense. Marlon Gomes e Caio Eduardo são relacionados...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 18:59
Crédito: Marcelo Cabo irá poupar cinco atletas:Léo Matos, Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Cano (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco fez o último treino visando o duelo deste sábado contra o Bangu, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h05. No CT do Almirante, o time se preparou e segue em busca da segunda vitória na temporada para se aproximar do G4 da competição. No entanto, ao seguir o planejamento, cinco jogadores serão poupados, e dois jovens foram relacionados pela primeira vez.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaPor um planejamento do Departamento de Futebol, de Saúde e Comissão Técnica, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano ficam no Rio de Janeiro. Os atletas serão preservados e irão se preparar para o confronto diante da Tombense (MG), na quarta, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a estratégia, que tem sido realizada neste início de temporada. Em meio à pandemia global de Coronavírus, o calendário está apertado, e os departamentos do Vasco traçaram essa metodologia para o time ser competitivo em ambas as competições e nos dois jogos.
– É um momento que precisamos estar muito antenados, pois temos dois jogos muito importantes, contra Bangu e Tombense. A partida de quarta-feira é mata-mata, vale nossa sequência na Copa do Brasil, então precisamos chegar lá bem preparados. Tomamos essas decisões, preparamos essa estratégia, para sermos competitivos nesses dois compromissos – declarou o comandante vascaíno.
A ausência dos cinco experientes jogadores abre espaço na lista de relacionados para atletas da. Com convocações para a Seleção Brasileira de base, os meias Marlon Gomes e Caio Eduardo foram relacionados pela primeira vez.Marlon Gomes foi relacionado pela primeira vez (Rafael Ribeiro/Vasco)

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