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  • Marcelo Cabo exalta atuação do Vasco e destaca Tiago Reis: 'Ele tem feito um trabalho específico'
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Marcelo Cabo exalta atuação do Vasco e destaca Tiago Reis: 'Ele tem feito um trabalho específico'

Técnico do Cruz-Maltino escalou um time com média de idade de 19 anos, e viu Tiago Reis finalmente agarrar chance. Centroavante vinha sendo criticado pela torcida...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 00:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 00:20
Crédito: Marcelo Cabo vive apenas o primeiro mês à frente do time de São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco entrou em campo neste sábado, contra o Bangu, com toda a equipe formada em São Januário. Média de idade de 19 anos. A equipe saiu atrás no placar, mas empatou, virou, ampliou e sustentou a vitória até o final da partida. Suficiente para para o técnico Marcelo Cabo valorizar o feito dos comandados.- jogo muito, muito bom dos meninos. Tinha convicção na tomada de decisão pela resposta dos meninos nos treinos. No coletivo dessa semana, o Húngaro (Eduardo, coordenador de transição) me disse que via os meninos com "outra passada". A equipe que iniciou o jogo foi de jogadores todos formados na base. Temos que ter calma pois são meninos em transição e formação. Fico feliz porque o que construímos nos treinos de quinta e sexta-feira teve resultado hoje - celebrou o treinador.
Cabo deu atenção específica a Tiago Reis, autor de três dos quatro gols da equipe cruz-maltina. Um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Juniores de 2019, o centroavante mandou para longe as críticas recentes com uma atuação inesquecível:
- Menção especial ao Tiago. Falo internamente e externo: ninguém é artilheiro de uma Copa São Paulo à toa (Nota da redação: na verdade, Tiago foi vice-artilheiro do torneio). Ele tem feito um trabalho especifico de centroavante, de fundamentos da posição. Ele foi premiado. Foi uma vitória construída por todos os jogadores. O Vasco, mesmo com uma vitória contundente, ainda é um time em construção - ressaltou o treinador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O próximo desafio do Vasco é pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, contra o Tombense.

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