Marcelo Cabo exalta atuação do Vasco e destaca Tiago Reis: 'Ele tem feito um trabalho específico'

O Vasco entrou em campo neste sábado, contra o Bangu, com toda a equipe formada em São Januário. Média de idade de 19 anos. A equipe saiu atrás no placar, mas empatou, virou, ampliou e sustentou a vitória até o final da partida. Suficiente para para o técnico Marcelo Cabo valorizar o feito dos comandados.- jogo muito, muito bom dos meninos. Tinha convicção na tomada de decisão pela resposta dos meninos nos treinos. No coletivo dessa semana, o Húngaro (Eduardo, coordenador de transição) me disse que via os meninos com "outra passada". A equipe que iniciou o jogo foi de jogadores todos formados na base. Temos que ter calma pois são meninos em transição e formação. Fico feliz porque o que construímos nos treinos de quinta e sexta-feira teve resultado hoje - celebrou o treinador.