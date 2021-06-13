Marcelo Cabo celebra vitória do Vasco sobre o Brasil de Pelotas: 'Acho difícil qualquer time virar jogo aqui'

A sensação do Vasco é de alívio. O time saiu atrás, virou a partida contra o Brasil de Pelotas na reta final do segundo tempo e conquistou a primeira vitória. E exatamente o fato de ter buscado um resultado positivo após 70 minutos atrás no marcador foi valorizado pelo técnico Marcelo Cabo.- Série B é isso. Pegamos um time encaixado, um time que marca forte, que tem bola aérea forte. Demoramos, mas fizemos um grande segundo tempo. Viramos um jogo e acho difícil qualquer time virar jogo aqui. Levamos uma vitória daqui aqui - celebrou o treinador, completando sobre outro gol sofrido.