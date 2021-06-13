Marcelo Cabo celebra vitória do Vasco sobre o Brasil de Pelotas: 'Acho difícil qualquer time virar jogo aqui'

A sensação do Vasco é de alívio. O time saiu atrás, virou a partida contra o Brasil de Pelotas na reta final do segundo tempo e conquistou a primeira vitória. E exatamente o fato de ter buscado um resultado positivo após 70 minutos atrás no marcador foi valorizado pelo técnico Marcelo Cabo.- Série B é isso. Pegamos um time encaixado, um time que marca forte, que tem bola aérea forte. Demoramos, mas fizemos um grande segundo tempo. Viramos um jogo e acho difícil qualquer time virar jogo aqui. Levamos uma vitória daqui aqui - celebrou o treinador, completando sobre outro gol sofrido.
- Vou trabalhar muito para não ser sempre assim. As circunstâncias do jogo foram assim, de uma partida competitiva. Vamos trabalhar para que tenha sido um divisor de águas na competição. Vamos tentar emplacar vitórias para subir na tabela - pregou Marcelo Cabo.
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O Vasco volta ao Rio neste domingo. Na quarta-feira, a equipe encara o Avaí, também pela Série B do Campeonato Brasileiro.