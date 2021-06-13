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Marcelo Cabo celebra vitória do Vasco sobre o Brasil de Pelotas: 'Acho difícil qualquer time virar jogo aqui'

Para o treinador, características da equipe mandante e do campo de jogo dificultam para os adversários obterem três pontos, principalmente quando saem atrás no marcador...
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Publicado em 

12 jun 2021 às 21:52

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 21:52

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A sensação do Vasco é de alívio. O time saiu atrás, virou a partida contra o Brasil de Pelotas na reta final do segundo tempo e conquistou a primeira vitória. E exatamente o fato de ter buscado um resultado positivo após 70 minutos atrás no marcador foi valorizado pelo técnico Marcelo Cabo.- Série B é isso. Pegamos um time encaixado, um time que marca forte, que tem bola aérea forte. Demoramos, mas fizemos um grande segundo tempo. Viramos um jogo e acho difícil qualquer time virar jogo aqui. Levamos uma vitória daqui aqui - celebrou o treinador, completando sobre outro gol sofrido.
- Vou trabalhar muito para não ser sempre assim. As circunstâncias do jogo foram assim, de uma partida competitiva. Vamos trabalhar para que tenha sido um divisor de águas na competição. Vamos tentar emplacar vitórias para subir na tabela - pregou Marcelo Cabo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco volta ao Rio neste domingo. Na quarta-feira, a equipe encara o Avaí, também pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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