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Marcelo Cabo analisa resultado do Vasco em sua estreia e fala sobre reforços: 'Temos que ter um critério'

Na coletiva, treinador elogiou o primeiro tempo da equipe, apesar do pouco tempo de treino. Ao ser questionado sobre reforços, ele disse que a diretoria segue trabalhando...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 21:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 21:38
Crédito: Rafael Ribeiro / CR Vasco da Gama
Na estreia do técnico Marcelo Cabo, o Vasco empatou por 2 a 2 com o Nova Iguaçu em São Januário. Durante a coletiva de imprensa., o novo comandante analisou o desempenho da equipe e disse que viu aspectos positivos, sobretudo no primeiro tempo. Ele também fez elogios ao estreante Ernando e o jovem Gabriel Pec, autor dos dois gols do Cruz-Maltino.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- O resultado foi ruim porque a gente tem que buscar sempre a vitória em São Januário e ela não veio. Ficamos muito chateados, mas acredito que em cinco dias de treinos, com sete sessões apenas, voltando do recesso, construindo uma nova equipe, principalmente no primeiro tempo tivemos coisas muito positivas - disse Cabo, que completou.
- Tivemos 10 oportunidades, mas só conseguimos concluir duas no gol. No segundo tempo tínhamos ideia de que cairíamos de intensidade, foi o que ocorreu nos últimos 20 minutos, mas o Pec fez grande partida, outros setores foram muito bem. Achei que o Ernando foi muito seguro atrás. Tivemos a estreia do Marquinhos, que estava programado para atuar 30 minutos e foi muito bem em 30 minutos - salientou o treinador.
Para o jogo contra a Caldense, pela Copa do Brasil, o técnico espera poder contar com o lateral Zeca, recém-contratado pelo clube. Por outro lado, Léo Matos e Germán Cano serão avaliados na próxima segunda-feira. Vale destacar que o lateral testou positivo para Covid-19. Ele também comentou sobre a busca por novos reforços.
- Pode ser que contemos com os dois também. Mas outro jogador, o Castan, vem de período de lesão, vamos avaliar a partir de segunda. A diretoria segue trabalhado em busca de reforços. Não adianta trazer por trazer. Temos que ter um critério. Tem que trazer para acrescentar, como esses que já apresentamos. O critério tem que ser paciência, equilíbrio, tranquilidade. Estamos trabalhando incessantemente, eu, Pássaro, toda a diretoria. Os reforços vão chegar, esperamos o quanto antes - finalizou.
Após o empate no Estadual, o Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira, diante da Caldense, em sua estreia pela Copa do Brasil, às 21h30, no Ronaldão. Pelo Carioca, o time terá pela frente o seu primeiro clássico no sábado, às 18h, em São Januário, contra o Botafogo.

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