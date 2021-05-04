Marcelo Cabo analisa preparação do Vasco para a Série B e afirma ter encontrado seu meio de campo ideal

Crédito: Reprodução/Vasco TV

Resta menos de um mês para o início da principal competição do Vasco na temporada: o Campeonato Brasileiro - Série B. Ao seguir o planejamento de olho no retorno à elite do futebol brasileiro, o clube se prepara e o técnico Marcelo Cabo concedeu uma entrevista ao programa 'Seleção Sportv'. Ele falou sobre a preparação e afirmou que o Cruz-Maltino tem que ser protagonista da competição nacional.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BPara o treinador, a Série B terá uma das edições mais difíceis e o Vasco necessita estar bem preparado para entrar no G4 desde o início do campeonato Vale lembrar que participarão da competição cinco campeões brasileiros da Série A: Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Guarani.

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- Venho conversando com elenco. Sabemos que o Vasco precisa ser protagonista na Série B. Mas sabemos que vai ser uma das edições mais difíceis, pelas equipes que estão disputando e pelo desenvolvimento da competição - disse Cabo, e em seguida completou.

- O Vasco tem que entrar como protagonista, começar forte e entrar no G-4 para não sair mais. Estamos aproveitando essa semana aberta para preparar os jogadores. O maior objetivo do Vasco é o acesso. A Série B é muito mais difícil do que jogar a Série A. Eu disputei as duas e sei do que estou falando. Pela logística, tipo de campo, adversários difíceis. Estamos preparando a equipe para ter sucesso na Série B - analisou.

Antes da estreia contra o Operário-PR, em São Januário, no fim de maio, entre os dias 28 e 29, a equipe terá pela frente o jogo de volta da semifinal da Taça Rio contra o Madureira. No jogo de ida, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, e o time de São Januário necessita vencer para avançar às finais.

Ao longo deste início de temporada, Marcelo Cabo afirmou em algumas oportunidades, que encontrou a espinha dorsal da equipe. Na entrevista, ele destacou o meio-campo cruz-maltino, que é composto pelo jovem paraguaio Matías Galarza, Andrey e o experiente Marquinhos Gabriel.