Marcelo Benevenuto revela ter sido alvo de ofensa racista de Maxi López

Crédito: Maxi López e Benevenuto se enfrentaram em fevereiro de 2019 (Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O zagueiro do Botafogo Marcelo Benevenuto fez uma revelação grave sobre o atacante argentino Maxi López, ex-Vasco da Gama. O jogador do Glorioso afirmou ter sido alvo de ofensa racista por parte do rival, durante um clássico válido pela Taça Rio, em fevereiro do ano passado. Benevenuto disse ter sido chamado de "preto de m..." por López em uma disputa de bola.

– Se o jogo não acaba, eu seria expulso. Eu até fiz o gol. Se eu tivesse a oportunidade de jogar com ele de novo. Eu estava marcando ele e estava marcando colado mesmo. Mas não estava batendo, nada. Estava junto. Ele me xingou. Primeiro, fez uma falta em mim dentro da área, me empurrou e eu caí de costas. Depois, quando eu estava marcando, ele ficava empurrando e xingando: "preto de m..., preto de m..." - disse Benevenuto, em entrevista ao Canal do TF, na última segunda-feira.

O jogo disputado no Maracanã, dia 23 de fevereiro, terminou empatado em 1 a 1. Maxi teria ficado irritado pela forte marcação de Benevenuto. O zagueiro disse não ter denunciado o caso porque planejava revidar em campo, no encontro seguinte entre os dois. O duelo não voltou a acontecer porque o argentino deixou o Vasco, ainda no primeiro semestre.

– Nossa senhora, na moral, respirei fundo, me controlando. É o único cara "escroto" que eu já joguei contra, foi ele. E não fiz nada com ele. Nem tinha falado nada com ninguém, tentei ignorar. Mas cheguei em casa e pensei: "se no próximo jogo com o Vasco ele estiver, eu vou ser expulso" – completou Marcelo.