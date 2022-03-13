Marcelinho comemora estreia no profissional do Fluminense diante do Boavista: 'Sonho de criança'

No último sábado, o Fluminense empatou com o Boavista em jogo sem gols, válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Com uma escalação alternativa, Abel Braga deu a oportunidade para alguns jovens do sub-23 estrearem na equipe profissional. Entre os novatos, Marcelinho foi um dos destaques da base, e chegou a criar boa chance para o Tricolor. O atacante comentou a emoção de estar na equipe principal pela primeira vez. - É um sentimento único na minha vida estrear pelo Fluminense. É um sonho de criança sendo realizado. Estou feliz pela entrega do grupo, time de guerreiro - disse.