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Marcelinho comemora estreia no profissional do Fluminense diante do Boavista: 'Sonho de criança'

Atacante de 21 anos chegou nesta temporada como reforço para o sub-23; na estreia, Marcelinho foi um dos destaques entre os jogadores da base...
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Publicado em 

13 mar 2022 às 14:20

Publicado em 13 de Março de 2022 às 14:20

No último sábado, o Fluminense empatou com o Boavista em jogo sem gols, válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Com uma escalação alternativa, Abel Braga deu a oportunidade para alguns jovens do sub-23 estrearem na equipe profissional. Entre os novatos, Marcelinho foi um dos destaques da base, e chegou a criar boa chance para o Tricolor. O atacante comentou a emoção de estar na equipe principal pela primeira vez. - É um sentimento único na minha vida estrear pelo Fluminense. É um sonho de criança sendo realizado. Estou feliz pela entrega do grupo, time de guerreiro - disse.
Marcelinho chegou ao Fluminense em 2022, como reforço para o sub-23. Antes, o jovem representava o Serra Macaense. Na antiga casa, o atacante de 21 anos marcou três gols em 23 jogos, durante a temporada passada.
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Crédito: MarcelinhocriouumachanceparaoFluminensecontraoBoavista(LucasMerçon/FluminenseFC

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