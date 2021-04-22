Marcas, Fred e histórico: Fluminense recebe o River Plate na volta à Libertadores após oito anos

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de semanas de espera, enfim é chegada a hora da estreia do Fluminense na Copa Libertadores 2021. Nesta quinta-feira, o Tricolor, último brasileiro a entrar em campo nesta primeira rodada, encara o River Plate, da Argentina, no Maracanã, às 19h (de Brasília). Este, que promete ser um dos confrontos mais complicados da equipe no torneio, terá transmissão em tempo real do LANCE! e a expectativa por manter um tabu.

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Em seis participações na competição, o Tricolor nunca saiu derrotado no primeiro jogo. Foram três triunfos e três empates, com nove gols marcados e cinco sofridos. E duas dessas estreias foram justamente contra equipes argentinas. Em 2011, houve empate em 2 a 2 com o Argentinos Juniors e em 2012 uma vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal de Sarandí, com gol de Fred. Os dois jogos foram no Estádio Nilton Santos, até então chamado de Engenhão.

Além disso, há também o retrospecto dentro do Maracanã, onde o Flu não perde em duelos pela Libertadores desde 1985. A equipe volta ao estádio pela competição continental pela primeira vez desde 2008, quando foi vice-campeão. São oito vitórias, três empates e três derrotas, além de 27 gols pró e 12 contra.O FATOR FRED

O único jogador do elenco que já atuou pelo Fluminense na Libertadores - e marcou oito vezes-, Fred defende o posto de maior artilheiro do clube na competição. Depois de chegar aos 400 gols na carreira, o atacante agora busca outra marca especial: pode se tornar o segundo maior artilheiro da história do Tricolor. Ele está a apenas dois gols de Orlando Pingo de Ouro, com 184.

Diferentemente do último ano, quando acabou sendo a solução da equipe após a saída de Evanilson, Fred terá mais espaço para manter a forma física ideal ao longo de toda temporada. Isso porque, com a concorrência de Raúl Bobadilla e Abel Hernández, além de jovens da base, o jogador não deve, a princípio, perder espaço, mas poderá se preservar dentro da apertada sequência de jogos para tentar ser protagonista em momentos importantes.

Esta não será a primeira vez que as duas equipes vão se enfrentar na história, mas a última partida já tem mais de 40 anos. Foram quatro no total e o equilíbrio marcou esses encontros. O primeiro, em 1964, foi de vitória do River por 2 a 1, a única, no El Campín. Depois, empate por 0 a 0 em 1972, na Fonte Nova, e, no mesmo ano, vitória do Flu por 2 a 0 em General Severiano. Em 1981, empate por 1 a 1 em amistoso no Maracanã. Será o primeiro duelo em Libertadores.

Na única vitória do Tricolor, há 49 anos, uma briga generalizada marcou a partida, onde o Flu foi melhor com a bola no pé. Jogadores das duas equipes e até os torcedores participaram do conflito, que colocou fim ao jogo na sede do Botafogo. Os gols foram marcados por Silveira aos 33 minutos do primeiro tempo e Mickey aos 15 do segundo.

Os argentinos já vinham perdendo a cabeça com os dribles de Cafuringa, mas a confusão começou quando o lateral Giltosé deu uma entrada dura em Marquinhos. Assim que se levantou, o jogador do Fluminense foi agredido pelo zagueiro Dault, dando início à batalha. Todos os atletas do campo, reservas, comissões técnicas e policiais estavam envolvidos na briga, que durou 10 minutos. Oliveira, lateral do Flu, acabou levando a pior após cair em frente ao banco do River. Ele foi chutado e pisado até desmaiar, precisando ser socorrido por companheiros.VEJA AS MATÉRIAS ESPECIAIS SOBRE A LIBERTADORES