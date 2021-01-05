  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcão testa positivo para Covid-19 e está fora do Fla-Flu; Ailton Ferraz assume o Fluminense no clássico
futebol

Marcão testa positivo para Covid-19 e está fora do Fla-Flu; Ailton Ferraz assume o Fluminense no clássico

Técnico tricolor já está em isolamento, segundo informou o clube através das redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:29

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense informou que Marcão foi infectado pela Covid-19. Através das redes sociais, o clube comunicou o teste positivo após exame realizado na última segunda-feira. Assim, o técnico não poderá o Flu nesta quarta, dia do clássico contra o Flamengo, no Maracanã e pela 28ª rodada do Brasileiro.
Nesta manhã, o Fluminense externou ainda que "o auxiliar técnico Ailton Ferraz assume a equipe até o retorno do treinador, que já cumpre isolamento". E completou: "Edevaldo de Freitas fica à frente da equipe sub-23 nesse período". Para o Fla-Flu, a equipe que vinha sendo esboçada por Marcão é a seguinte:Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago Felipe e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Globo".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O Fluminense é o sétimo colocado no Brasileirão, com 40 pontos. A equipe tem duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas.

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

