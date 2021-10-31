Marcão se diz frustrado com pouca eficácia do Fluminense e reclama da arbitragem no revés para o Ceará

Crédito: 'Temos de trabalhar muito para conseguirmos ajustar isso', declarou o técnico (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Marcão expôs sua frustração após o Fluminense sair do Castelão com uma atuação fraca na derrota por 1 a 0 para o Ceará, neste domingo (31), pela vigésima-nona rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o comandante tricolor traçou um panorama da partida.- Tomamos um gol muito cedo. Sabíamos que teria essa pressão inicial da equipe adversária mas, mesmo assim, ficou um jogo bem igual, não foi soberano nem para lá nem para cá. É lógico que a gente teve poucas chances de gol, mesmo depois (da expulsão) - declarou, enumerando:

- A gente tentou tudo, tirou o André, colocou um meia (Gustavo Apis), colocou o Arias para correr atrás da segunda linha deles... Mas a gente criou pouco, teve uma (chance) com o Fred, com o Gustavo (Apis), com o Lucca no final (gol anulado)... A gente queria fazer essa jogada de lado para fazer correr a linha deles. No final, a gente acabou criando essas bolas por dentro, mas fomos pouco efetivos - completou.

O treinador lamentou o pouco poderio ofensivo da equipe tricolor.

- É lógico que a gente teve poucas chances de gol, mesmo depois (da expulsão). A gente tentou tudo, tirou o André, colocou um meia (Gustavo Apis), colocou o Arias para correr atrás da segunda linha deles... Mas a gente criou pouco, teve uma (chance) com o Fred, com o Gustavo (Apis), com o Lucca no final (em gol anulado)... A gente queria fazer essa jogada de lado para fazer correr a linha deles. No final, a gente acabou criando essas bolas por dentro, mas fomos pouco efetivos - completou.

Marcão diz que o momento é de ter atenção redobrada para a reta final:

- Esse é o caminho: trabalhar muito para ajustar, que no outro final de semana já tem jogo importante, dentro da nossa casa. E é o momento da gente pedir o apoio do nosso torcedor, para eles jogarem junto com a gente.

O treinador lamentou a partida muito "amarrada" pelo excesso de paralisações.

- Não é uma desculpa, mas é um fato importante. Tivemos 104 minutos de jogo, foram 42 minutos de bola rolando. Precisávamos de um jogo acelerado. O jogo para a toda hora, deu oito (de acréscimo) mas ele deveria ter dado 12. Vocês batem muito na tecla do tempo, fez a cera tem que pagar. Se nossa equipe fizer, também ser punida - e apontou:

- O jogo parou muito, foi absurdo. Tivemos 44% da partida. Hoje precisávamos acelerar, mas tinha adversário no jogo. No mais, vamos continuar a trabalhar muito para conseguirmos as vitórias que eles tanto querem - completou.