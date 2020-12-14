Marcão reconhece desafio do Fluminense: 'Buscar equilíbrio'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Marcão foi categórico ao falar sobre a maneira como o Fluminense cedeu o empate em 1 a 1 ao Vasco na noite deste domingo. Em entrevista coletiva online em São Januário, o comandante, que fazia sua reestreia, detalhou o que custou qual é sua meta para o Tricolor das Laranjeiras.

Confira a classificação atualizada do Brasileirão- Buscar esse equilíbrio do primeiro e do segundo tempo. Queremos a equipe jogando como no primeiro tempo, com agressividade, posse de bola, infiltrações... - disse.

Em seguida, ele detalhou o que foi crucial para a queda de rendimento do Fluminense no segundo tempo.

- A gente pensou que o Vasco voltaria em um formato diferente, mas não conseguimos fazer o encaixe e ficamos presos. Vamos tentar fazer a equipe ficar mais parecida com o que apresenta no primeiro tempo - afirmou.

Marcão apontou o que ficou de lição do clássico na Colina.

- Ponto positivo é o que o time rendeu no primeiro tempo, com infiltração, proximidade, posse de bola. Queremos o nosso time jogando dessa forma, impondo o jogo e marcando forte. O ponto negativo foi esse desequilíbrio do primeiro para o segundo tempo. Vamos tentar corrigir, porque ficamos para trás. Vamos corrigir para não acontecer mais.