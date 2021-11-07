'Marcão não é técnico?'; comandante responde críticas recebidas no Flu

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu o Sport no último sábado e se aproximou da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Com gol de David Braz aos 50 minutos do segundo tempo, o Tricolor garantiu os três pontos, mas pecou nas finalizações. Em coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Marcão comentou as críticas que sofre no comando técnico do clube.+ David Braz recebe maior nota na partida contra o Sport, no Maracanã

- A nossa avaliação é diária. Todo mundo é questionável e ninguém vai agradar todo mundo, nunca. Eu deito minha cabeça no travesseiro quando chego em casa e fico tranquilo porque sabemos que fizemos de tudo durante a semana toda, sabe? Durante o período que assumimos e entregamos resultado em 2019 e 2020, e o que vem de fora… só os resultados aparecendo mesmo para dar credibilidade - disse, antes de completar:

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