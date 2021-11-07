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futebol

'Marcão não é técnico?'; comandante responde críticas recebidas no Flu

Treinador do Tricolor ainda não é unanimidade entre torcedores e imprensa...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 15:55

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 15:55

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense venceu o Sport no último sábado e se aproximou da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Com gol de David Braz aos 50 minutos do segundo tempo, o Tricolor garantiu os três pontos, mas pecou nas finalizações. Em coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Marcão comentou as críticas que sofre no comando técnico do clube.+ David Braz recebe maior nota na partida contra o Sport, no Maracanã
- A nossa avaliação é diária. Todo mundo é questionável e ninguém vai agradar todo mundo, nunca. Eu deito minha cabeça no travesseiro quando chego em casa e fico tranquilo porque sabemos que fizemos de tudo durante a semana toda, sabe? Durante o período que assumimos e entregamos resultado em 2019 e 2020, e o que vem de fora… só os resultados aparecendo mesmo para dar credibilidade - disse, antes de completar:
+ Cazares lamenta chances perdidas, mas diz: 'Basta um gol para a vitória'
- Lógico que o Marcão é novo e está começando agora. A gente só tem que dar trabalho. É trabalhar, trabalhar e trabalhar, que aí o resultado vai aparecendo e vamos continuar fazendo o melhor que a gente faz, vamos acordar cedo e dormir tarde… Em relação às críticas de fora, nós só trabalhamos, fortalecemos e vamos juntos com o nosso grupo - complementou o técnico do Fluminense.

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