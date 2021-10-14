Marcão lamenta derrota do Fluminense e fala em trabalhar finalizações: 'Pecamos no detalhe'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nesta quarta, o Fluminense completou a terceira rodada sem vencer. Na Neo Química Arena, o time perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro. Após a derrota, o técnico Marcão analisou o que deu errado para o Tricolor em campo e falou em promover mudanças. - Uma bola de mudança de corredor, em que a gente não conseguiu acompanhar o lance e o Danilo tentou ajudar, fechando o espaço, e sobrou o jogador atrás dele. Foi um jogo grande, resolvido no detalhe. A gente precisava do resultado. A gente vinha muito bem, em alguns momentos tínhamos o controle. Em um primeiro momento, o esquema nem iria mudar porque poderíamos buscar os três pontos. Infelizmente, naquele momento, sofremos o gol e precisamos mudar a situação. A gente queria muito o resultado positivo, mas pecamos no detalhe, que vai ser corrigido - afirmou.

Há três jogos sem ganhar e fazer gols, o Fluminense não conseguiu se recuperar da quebra de sete jogos de invencibilidade. De acordo com o treinador, a equipe vem falhando na hora de finalizar.

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- É continuar trabalhando. De certo modo, a gente vem criando, hoje criamos mais que o Corinthians, que fez um único chute a gol e foi feliz. Sobre a nossa equipe, é trabalhar essa última situação. Tivemos oportunidades na semana passada e hoje, e o segredo é continuar trabalhando.

Mesmo com peças no elenco, Marcão optou por fazer alterações tímidas na escalação, e somente substituiu jogadores depois de sofrer o gol. Questionado, o técnico ressaltou que o esquema é pensado conforme o adversário e as circunstâncias do jogo.

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